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الوكالة الإسلامية الدولية تؤكد تصنيف مجموعة جى اف اتش المالية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:30 م
الوكالة الإسلامية الدولية تؤكد تصنيف مجموعة جى اف اتش المالية بورصة - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أعادت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، التأكيد على التصنيف الممنوح لمجموعة جى إف إتش المالية مع نظرة مستقبلية، بدرجة "BB/B"، على النطاق الدولى، وبدرجة  "bh/A3 - BBB" على النطاق المحلى.
 
وسلطت الوكالة، فى تقرير لها، الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالها الرئيسية، التى تشمل الصيرفة الاستثمارية، والتطوير العقارى، ونشاط الخزينة الذى تم التوسع فيه مؤخراً، والاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خلال حصتها البالغة 55.4%، فى المصرف الخليجى التجارى الواقع مقره فى البحرين. 
 
وأشارت الوكالة، بشكل إيجابى إلى أن تركيز استثمارات المجموعة نسبياً على الأصول العقارية، إلا أن هذا التركيز أخذ فى التراجع من خلال الاستثمار فى منتجات الخزينة وزيادة الاستثمارات فى القطاعات المقاومة للتقلبات، بما فى ذلك قطاعا التعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة. 
 
وقالت الوكالة، إن من العوامل الإيجابية قدرة جى إف إتش على تحقيق تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية؛ ومن ثم الاستفادة من السيولة الناتجة، وارتباط المجموعة المتواصل بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مساهماً مسيطر.
 
وعلى صعيد الوضع المالى، أبرز التقرير معدل الكفاية المالية القوى للمجموعة الذي استقر بنسبة 14.48% خلال الربع الثالث من عام 2019 ليفوق بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزى والبالغ 12.5%. 
 
 

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