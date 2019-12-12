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النيابة تطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة سرقة خزنة فى حدائق القبة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:36 م
النيابة تطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة سرقة خزنة فى حدائق القبة أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة بسرعة بإجراء تحريات المباحث حول واقعة سرقة خزينة شركة، حيث تبين أن شريك بالشركة وراء سرقتها.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد" م. ع. م" 38 سنة مدير شركة، باكتشافه كسر باب الشركة والخزينة الحديدية الخاصة بها، وسرقة مبلغ مالي 87.750 ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص العاملين الحالين والسابقين والمترددين على الشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها "ه. ا. ع" 37 سنة شريك بالشركة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.
 
بمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، واقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، وطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، فخطط لسرقة المبلغ المالى من داخل الخزينة، وقام بكسر باب الشركة والخزينة لإبعاد الشبهة عنه واستولى على  المبلغ المالى.
 
وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمكان إخفائه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

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السرقه

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