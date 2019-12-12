النيابة تستمع لضحايا متهم استولى على 1.5 مليون جنيه بدعوى توظيفها

كتبت أمنية الموجي

تستمع النيابة العامة، لعدد من مقدمي الشكاوي ضد متهم بالاستيلاء على مليون ونصف جنيه من أموالهم بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة.

وقال أحد ضحايا المتهم: إنه زعم استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق علي إعطاءه 60 ألف جنيه كسهم في أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % في الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه علي نفس العرض ، وأنه إلتزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة و إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.