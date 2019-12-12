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النصر للمطروقات: 13 مليون جنيه حولت الشركة من الخسارة للربحية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:37 م
النصر للمطروقات: 13 مليون جنيه حولت الشركة من الخسارة للربحية اموال
كتب: عبد الحليم سالم

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كشفت شركة النصر لصناعة المطروقات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن استثمار أكثر من 13 مليون جنيه الفترة الماضية مما ساهم فى تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية .
 
وبحسب البيانات المالية للشركة، التى حصلت اليوم السابع عليها، فإنه تم استثمار المبلغ خلال الفترة من العام المالى 2014-2015 حتى نهاية العام المالى 2018-2019، فى تحديث وتطوير الأفران فى الشركة مما ساهم فى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاج .
 
ووفق البيانات فإنه لأول مرة تحقق الشركة أرباحا منذ نحو 10 سنوات، حيث حققت نحو 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 .
 
وبحسب البيانات خسرت الشركة نحو 88 مليون جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2017.
 
 

النصر للمطروقات

القابضة المعدنية

أرباح النصر للمطروقات

صناعة المطروقات

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