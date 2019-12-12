النصر للمطروقات: 13 مليون جنيه حولت الشركة من الخسارة للربحية

كتب: عبد الحليم سالم

كشفت شركة النصر لصناعة المطروقات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، عن استثمار أكثر من 13 مليون جنيه الفترة الماضية مما ساهم فى تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية .

وبحسب البيانات المالية للشركة، التى حصلت اليوم السابع عليها، فإنه تم استثمار المبلغ خلال الفترة من العام المالى 2014-2015 حتى نهاية العام المالى 2018-2019، فى تحديث وتطوير الأفران فى الشركة مما ساهم فى خفض استهلاك الطاقة، وزيادة الإنتاج .

ووفق البيانات فإنه لأول مرة تحقق الشركة أرباحا منذ نحو 10 سنوات، حيث حققت نحو 12 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 .

وبحسب البيانات خسرت الشركة نحو 88 مليون جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2017.