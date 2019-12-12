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المصرية للاتصالات تعلن إلغاء السرعات القديمة لباقات الإنترنت

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:20 ص
المصرية للاتصالات تعلن إلغاء السرعات القديمة لباقات الإنترنت المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل نصية لعملائها الذين لا يزالون مشتركين بباقات الإنترنت الأرضى القديمة، تفيد بأن الشهر الجارى هو آخر شهر للباقات التقليدية بالسرعات القديمة، وذلك لعدم توفرها مرة أخرى.

وأطلقت الشركة المصرية للاتصالات، فى يوليو الماضى مشروعًا لتطوير الإنترنت فى مصر، يهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وسعة الباقات المقدمة للعملاء، وقدمت الشركة السرعات الجديدة لمدة شهرين مجانًا لعملائها حتى يتمكنوا من الاشتراك فى الباقات الجديدة.

ولتحقيق ذلك كشف عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE فى وقت سابق لـ"اليوم السابع"، عن أبرز 4 خطوات لتحقيق هذا الهدف وهى:

1 - رفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%.

 2 - رفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%.

3- إضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة.

 4- زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتستحوذ شركة WE على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنحو 80% من حجم السوق.


المصرية للاتصالات

باقات الانترنت

باقات الانترنت 2020

باقات انترنت

اسعار الباقات

اسعار باقات الانترنت الجديدة

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