سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المصرية لعلوم الطيران تسلم شهادات الدورات التدريبية لـ 25 مراقبا من ليبيا واليمن

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:31 م
المصرية لعلوم الطيران تسلم شهادات الدورات التدريبية لـ 25 مراقبا من ليبيا واليمن جانب من الحفل
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظمت اليوم الخميس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني ، حفل تسليم شهادات الدورة التدريبية لعدد (25 ) مراقب جوى من دولتى ليبيا واليمن فى مجالى مراقبة المنطقة الاجرائية و مراقبة المنطقة الردارية والتى استمرت على مدار ٩ أسابيع بمقر الأكاديمية .
 
وألقى الطيار هشام صبرى ، نائب رئيس الأكاديمية بالإنابة عن الطيار إلياس صادق ، رئيس الأكاديمية كلمة هنأ خلالها المتدربين و أشاد بالمراقبين الجويين من دولتى ليبيا واليمن واستطاعتهم في أن يجتازوا البرنامج العلمى التدريبى بنجاح كبير والذى شمل مختلف الجوانب العملية والفنية وفقاً لأحدث المعايير المهنية والممارسات المتبعة والتي مكنتهم من ان يصبحوا مؤهلين للعمل بجميع مستويات المراقبة الجوية .
 
 
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتطوير الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى من لتصبح مركزاً علمياً إقليمياً رائداً في مجال دراسة علوم الطيران المدنى وذلك من خلال تطوير أساليب التدريب والمواد العلمية وتحديث الأجهزة الفنية واضافة التقنيات الحديثة ونقل الخبرات المصرية وتقديم أعلى مستويات التدريب لتخريج كفاءات شابة مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على تولي الوظائف المتخصصة في مجال الطيران المدنىوفي نهاية الحفل تم تسليم شهادات التخرج وتم تكريم المتفوقين من الخريجين وتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية وأن يقدموا ماتعلموه في خدمة بلادهم وحثهم على السير قدماً في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال.
 
 

أكاديمية الطيران

حفل تخرج

مراقبين جويين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بروتوكول بين أكاديمية الطيران وجامعة زويل لإنارة مطار أكتوبر بالطاقة الشمسية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:10 م

انتهاء دبلومة الطب بأكاديمية الطيران وتخريج دكتور مؤهل للكشف على الطيارين

الخميس، 28 فبراير 2019 04:21 م

ابن الصقر طيار.. شاهد كيف احتفل أحمد حسن بابنه عقب انضمامه لأكاديمية طيران

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:58 م

أكاديمية طيران سعودية تدرب نساء على قيادة الطائرات

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:04 م

لجنة التحقيق تعاين موقع حادث طائرة أكاديمية الطيران وتتحفظ على سجلات الصيانة

السبت، 16 ديسمبر 2017 04:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة