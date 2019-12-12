المصرية لعلوم الطيران تسلم شهادات الدورات التدريبية لـ 25 مراقبا من ليبيا واليمن

كتب أحمد مصطفى

نظمت اليوم الخميس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني ، حفل تسليم شهادات الدورة التدريبية لعدد (25 ) مراقب جوى من دولتى ليبيا واليمن فى مجالى مراقبة المنطقة الاجرائية و مراقبة المنطقة الردارية والتى استمرت على مدار ٩ أسابيع بمقر الأكاديمية .

وألقى الطيار هشام صبرى ، نائب رئيس الأكاديمية بالإنابة عن الطيار إلياس صادق ، رئيس الأكاديمية كلمة هنأ خلالها المتدربين و أشاد بالمراقبين الجويين من دولتى ليبيا واليمن واستطاعتهم في أن يجتازوا البرنامج العلمى التدريبى بنجاح كبير والذى شمل مختلف الجوانب العملية والفنية وفقاً لأحدث المعايير المهنية والممارسات المتبعة والتي مكنتهم من ان يصبحوا مؤهلين للعمل بجميع مستويات المراقبة الجوية .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بتطوير الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدنى من لتصبح مركزاً علمياً إقليمياً رائداً في مجال دراسة علوم الطيران المدنى وذلك من خلال تطوير أساليب التدريب والمواد العلمية وتحديث الأجهزة الفنية واضافة التقنيات الحديثة ونقل الخبرات المصرية وتقديم أعلى مستويات التدريب لتخريج كفاءات شابة مؤهلة علمياً وعملياً قادرة على تولي الوظائف المتخصصة في مجال الطيران المدنىوفي نهاية الحفل تم تسليم شهادات التخرج وتم تكريم المتفوقين من الخريجين وتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية وأن يقدموا ماتعلموه في خدمة بلادهم وحثهم على السير قدماً في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال.