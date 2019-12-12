المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع متجول "مسجل خطر"، بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بتهمة اتجار المواد المخدرة فى المطرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام " حامد.ع" 32 سنه بائع متجول، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.

ومن خلال التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، حيث عثر بحوزته كليو من مخدر الاستروكس ، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.