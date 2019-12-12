المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة المواد المخدرة " 1000 قرص مخدر الترا وترامادول"، وسلاح أبيض فى السلام.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ألقاء القبض على "يحي.ع" 35 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، وذلك أثناء قيامه بترويج الأقراص المخدرة على أحد عملائه فى المنطقة، أثناء تردده على دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة 300 قرص مخدر ابترل، و 700 قرص ترامادول، و هاتف محمول، وسلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.