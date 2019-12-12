سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:37 م
المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولى مجلس النواب-ارشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى الدين الخارجى الحكومى فى 30 يونيو 2019 بلغ 109 مليار دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت تلك النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 37%، موضحا أن الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% فى يونيو 2020.

وأضاف نائب وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى حدد النسب الآمنة للدين الخارجة من الناتج المحلى الإجمالى من 30 إلى 49%، ما يؤكد أن مصر لازالت فى الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى.

وأكد كجوك، أن متوسط عمر الدين، مؤشر مهم على قدرة الدولة على على سداد مديونياتها، مشيرا إلى أن متوسط عمر الدين المحلى كان أقل من عامين فى يونيو 2016، وفى يونيو 2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفى 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.

كما لفت إلى أن 45% من استثمارات البنوك كانت تذهب للأذون والسندات، إلا أنه فى 30 يونيو 2019 بلغت هذه النسبة 31%، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 25%.

كما أعلن نائب وزير المالية عن إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة، فضلا عن توقيع اتفاق مبدئى من البنك المركزى المصرى وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام مقاصة دولى يساعد الأجانب فى طلبات الشراء وتجعل مصر أكثر جاذبية لأى استثمارات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

 

 

 
 

 

 


الدين الخارجى

الدين العام

صندوق النقد الدولى

الموازنة العامة

اليوم السابع بلس

حجم دين مصر

ديون مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة