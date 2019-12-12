سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:30 ص
الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020 وزارة العدل-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل جهاز الكسب غير المشروع حملته التوعوية التى اطلقها مع بداية شهر نوفمبر الماضى والتى تستمر حتى نهاية ديسمبر الجارى بشأن تشجيع وحث موظفين الدولة الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، لتقديم

إقرارات الذمة المالية

لهم عن عام 2020.

وقالت مصادر رفعية المستوى، إن الكسب غير المشروع بوزارة العدل، واصل تعميم خطاباته بطلب إقرارات الذمة لموظفى الدولة على إدارات شئون العاملين والموارد البشرية فى أكثر من 400 جهة حكومية وعامة ومن بينها المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتقديم الاقرارات لعام 2020 ممن تنطبق عليه شروط التقدم.

وأكدت المصادر على أن هناك ثلاثة حالات لموظفين تنطبق عليها تقديم الاقرارات خلال شهر يناير المقبل، وهى كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لقانون الكسب غير المشروع، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه للقانون، بالاضافة الى الزام كل من خضع للقانون يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وكل من انتهى خضوعه للقانون بعد شهرين من نتهاء الخدمة.

وأضافت المصادر أن الكسب غير المشروع سيواصل الاعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية حتى نهاية شهر ديسمبر من خلال النشر فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون وفى وسائل الاعلام المختلفة.

 ومن المقرر ان يتقدم ما يقرب من مليون و500 الف موظف على مستوى الجمهورية بإقرارات الذمة المالية لهم خلال شهر يناير 2020 وسيتم السماح للمتخلفين عن التقديم لمدة شهر بتقديم الاقرارات اى نهاية حتى نهاية فبراير .

 


الكسب غير المشروع

اقرارات الذمة المالية

التخلف عن تقديم الاقرار

مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية

الموارد البشرية

شئون العاملين

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة