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الكرملين: نأمل ألا يؤثر طرد دبلوماسيين ألمانيين سلبا على الحوار البناء مع برلين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:22 م
الكرملين: نأمل ألا يؤثر طرد دبلوماسيين ألمانيين سلبا على الحوار البناء مع برلين دميترى بيسكوف
أ.ش.أ

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أعرب المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، عن أمل بلاده ألا يؤثر قرار طرد دبلوماسيين ألمانيين سلبا على الحوار البناء مع برلين.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الخميس،: "إن قرار روسيا بطرد دبلوماسيين ألمانيين هو إجراء جوابى، ونحن نأمل في عدم تأثير قرارنا سلبيا هذا على الحوار البناء مع ألمانيا".

وأضاف المتحدث : قرار برلين الأسبوع الماضى بطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية مقتل مواطن جورجي بألمانيا في أغسطس الماضي، هو قرار لا أساس له.

ولفت بيسكوف إلى أن بلاده سبق وتوجهت إلى برلين مرارا بطلب لتسليمها المواطن الحامل للجنسية الجورجية ؛ نظرا لأنه متورط في هجمات إرهابية دموية.

يُذكَّر أن وزارة الخارجية الروسية استدعت في وقت سابق اليوم السفير الألماني لدى موسكو جيز أندرياس فون جاير، وأبلغته قرارها بطرد دبلوماسيين ألمانيين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين. وذكرت الخارجية الروسية أن قرارها يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفق المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.  


طرد دبلوماسيين

المانيا

روسيا

الكرملين

اخبار روسيا

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