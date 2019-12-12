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"القومى للمرأة بالشرقية": ندوات بالمدارس لتوعية الطالبات بمخاطر الزواج المبكر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:00 ص
"القومى للمرأة بالشرقية": ندوات بالمدارس لتوعية الطالبات بمخاطر الزواج المبكر التوعية بإضرار ختان الإناث
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مدير تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالشرقية، ومقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لعقد سلسلة ندوات بمدارس الطالبات الثانوية التجارية والصناعية والزراعية، لتوعية الطالبات بمخاطر الزواج المبكر.

وأضافت "عطية" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الندوات استهدفت طالبات المدارس التجارية والصناعية والزراعية، وذلك للتوعية من مخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية والاجتماعية فضلاً عن تعريف الفتيات بالتوقيت الأمثل للحمل والفحص الطبي للمقلبين عن الزواج، والحديث عن مخاطر ختان الإناث.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومى بالشرقية، أنه تم عقد8 ندوات بمدارس بمراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، مشيرة إلى أن الندوات تهدف أيضًا إلى الحديث عن الصحة الإنجابية، والتغيرات النفسية والفسيولوجية فى فترة المراهقة للفتيات، فضلاً عن الحديث عن التغذية السلمية وأهمية الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، وخطورة زواج الأقارب.

 

 


الشرقية

اخبار مصر المجلس القومى للمراة

الزواج المبكر

عايدة عطية

محافظة

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