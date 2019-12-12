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القبض على 6 أشخاص بتهمة اغتصاب خفير مركب صيد بدمياط

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:02 ص
القبض على 6 أشخاص بتهمة اغتصاب خفير مركب صيد بدمياط حبس
فريق المحافظات

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من القبض على 6 أشخاص، وجارى ضبط آخر هارب، والمتهمين باغتصاب "حدث "خفير على مركب صيد بمدينة عزبة البرج، وتم عرضهم على النيابة العامة، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت نقطة شرطة عزبة البرج بلاغًا من م. الشراكى 16 سنة ومقيم بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ويعمل خفيرا على مركب تدعى الحوت، يفيد بتعرضه للاغتصاب على يد 7 أشخاص بمدينة عزبة البرج.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين الستة، وهم عز الزاهد 18 سنة، م. الريدى 20 سنة، ا. العرايشى 17 سنة، م. حيدر 18سنة، م. موسى 19 سنه ومقيمين بمدينة عزبة البرج وم. عوض 17سنة ومقيم بقرية الشيخ ضرغام، بينما جارى البحث عن ف  ابو عماشة 18 سنة ومقيم بعزبة البرج، وتم تحرير المحضر 9038 جنايات مركز شرطة دمياط.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المجنى عليه على مصلحة الطبيب الشرعى للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحة البلاغ.


محافظه دمياط

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اغتصاب

عزبه البرج

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