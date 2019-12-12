الطقس ​الان .. تعرف على حالة الجو خلال الساعات المقبلة

وينشر"اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:
- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد
- تمتد الأمطار تكون متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا
- تنشط الرياح أيضا على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .
- يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات
- يسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا
- تنحصر فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء
- يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على شرق البلاد
- نصائح القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة
- نصائح بإرتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية فى البحرين الأحمر و المتوسط.
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