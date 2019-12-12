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الطقس ​الان .. تعرف على حالة الجو خلال الساعات المقبلة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:04 م
الطقس ​الان .. تعرف على حالة الجو خلال الساعات المقبلة أمطار فى القاهرة
كتب - إسماعيل رفعت

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اخبار الطقس يهتم بها كل مواطن، خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، بالإضافة إلى أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، طقس غير مستقر تتعرض له البلاد اليوم الخميس قبل نهاية عطلة الأسبوع، وذلك فى ظل توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مضطرب تتعرض خلاله البلاد لأمطار على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح بمعظم الأنحاء.

وينشر"اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد

- تمتد الأمطار تكون متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا

- تنشط  الرياح  على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة 

- تنشط الرياح أيضا على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

- يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات

- يسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

-  تنحصر فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء

-  يستمر نشاط الرياح  على شمال البلاد  تكون مثيرة للرمال والاتربة على شرق البلاد

-  نصائح القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة

- نصائح بإرتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية فى البحرين الأحمر و المتوسط.

 

 

 
 

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