الطقس ​الان .. تعرف على حالة الجو خلال الساعات المقبلة

وينشر"اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد

- تمتد الأمطار تكون متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا

- تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة

- تنشط الرياح أيضا على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

- يصاحب ذلك إنخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات

- يسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

- تنحصر فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء

- يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على شرق البلاد

- نصائح القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة

- نصائح بإرتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية فى البحرين الأحمر و المتوسط.