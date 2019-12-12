الطقس فى إسرائيل.. وفاة مستوطن وإصابة العشرات بسبب الأحوال الجوية

كتب- هاشم الفخرانى

لقى إسرائيلي مسن مصرعه، اليوم الخميس، واصيب عشرات أخرون بجروح بسبب الأحوال الجوية العاصفة في إسرائيل.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تفاصيل مصرع الإسرائيلى البالغ من العمر 80 عاماً – من مدينة نتانيا- ترجع عندما عاني من انخفاض حرارة الجسم.

وأعلن الأطباء وفاة الرجل بعد وقت قصير من وصوله الى المستشفى، كما تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات، بما في ذلك رجل يبلغ من العمر 46 عاما في تل أبيب، وأخر يبلغ من العمر 33 عاما في أشدود جراء إصابة في رأسه في اعقاب سقوط حجر من مبنى متعدد الطوابق.

وفي قاعدة عسكرية أصيب أربعة جنود بجروح، وفي منطقة حيفا أصيب رجل بجروح متوسطة الى خطيرة في اعقاب انهيار شجرة عليه.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في أنحاء إسرائيل بالتحديد على منطقة صحراء النقب جنوب البلاد.