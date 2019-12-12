سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: 110 مليارات دولار حجم التجارة الثنائية مع روسيا خلال 2019

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:50 م
الصين: 110 مليارات دولار حجم التجارة الثنائية مع روسيا خلال 2019 "قاو فنغ" المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" إن التجارة مع روسيا وصلت إلى 32ر100 مليار دولار فى الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر، بزيادة 1ر3% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع تحسن هيكل التجارة الثنائية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التجارة بين الجانبين ستصل إلى 110 مليارات دولار بنهاية العام.

وأضاف فنغ –فى تصريح اليوم الخميس- أنه خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام، ارتفعت واردات الصين من المنتجات الزراعية من روسيا بنسبة 4ر12% على أساس سنوي، بينما ارتفعت صادراتها من السيارات إلى روسيا بنسبة 4ر66%.

وتابع فنغ أنه فى الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر ارتفعت استثمارات الصين المباشرة فى روسيا بنسبة 7ر10% على أساس سنوي، لافتا إلى أنه تم اعتبار عامى 2018 و2019، عامين للتعاون والتبادلات المحلية بين الصين وروسيا، حيث نفذت مناطق وشركات محلية من البلدين تعاونا وثيقا.

كما أعلنت الصين وروسيا عامى 2020 و2021، للابتكار العلمى والتكنولوجي، حيث ستستغل البلدان هذه الفرصة لدعم التعاون العملى فى مجالات مختلفة.

 


الصين

أخبار الصين

110 مليارات دولار

التجارة الثنائية

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

64 مليار دولار استثمارات صينية لإنجاح مبادرة "الحزام والطريق"

الأحد، 08 سبتمبر 2019 11:32 ص

استثمارات الصين فى شرق أفريقيا تقارب 3 مليارات دولار فى 7 سنوات

السبت، 01 يونيو 2019 07:00 م

2018 عام مثمر فى التعاون بين القاهرة وبكين.. المستشار التجارى الصينى: الرئيسان شى والسيسى دفعا العلاقات لمستوى جديد.. 39% زيادة بالتبادل التجارى.. 28% فى الصادرات المصرية.. و68% فى استثمار الصين غير المالى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:00 م

رئيس الوزراء يبحث مع مدير أكبر صندوق سيادى استثمارى بالصين تبادل الخبرات

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة