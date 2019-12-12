الصحة: اعتماد منصات تعليم إلكترونية و "تابلت" لكل طبيب ببرنامج الزمالة المصرية

أكد الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبي يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.

جاء ذلك خلال اليوم التعريفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان ممثلة في الزمالة المصرية، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأطباء الدفعة التكميلية لحركة سبتمبر 2019، صباح اليوم الخميس، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى "المعهد القومى لتدريب الأطباء سابقًا" للتعريف بنظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، وفى إطار التواصل الدائم والفعال مع الأطباء.

وأضاف الدكتور مجدى الصيرفى، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الإطلاع على بنك المعرفة المصري المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت" لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلاً عن الإطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.

من جانبه وجه الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعوة النقابة لحضور هذا اليوم التعريفي ببرنامج الزمالة المصرية، كما وجه الشكر للوزيرة على سرعة الاستجابة لعدد من مطالب نقابة الأطباء بخصوص نظام التدريب الجديد، موضحًا أنه يقع على عاتق كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والزمالة المصرية معًا، مسئولية كبيرة تجاه الأطباء وحل ما يواجههم من تحديات بالنظام الجديد، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي في نظام التدريب الجديد هو ضمان مستوى وأماكن التدريب للأطباء، قائلًا "أنا متفائل جدًا بما يحدث ببرنامج الزمالة"، ونصح شباب الأطباء بضرورة الاهتمام بجودة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، تزامنًا مع تلقيهم البرامج التدريبية".

وأشارت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة ومدير إدارة التكليف، إلى أنه فور الانتهاء من اعتماد قرار تكليف الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية من مجلس الوزراء سيتم الإعلان عن المسار التدريبي للأطباء ومسوغات التعيين المطلوبة للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج الزمالة المصرية، مضيفة أنه ستكون هناك لجنة فرعية ممثلة لبرنامج الزمالة في كل محافظة، يستلم بها الطبيب، وتضم ممثلاً عن إدارة شئون مقدمي الخدمة الطبية، لافتةً إلى أن نظام التوزيع سيكون مركزيًا من خلال الزمالة وليس المديرية، وسيتم إيضاحه عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضافت أنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش يتم الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التي قضاها الطبيب بتلك المستشفيات في نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.

واستعرض الدكتور عماد ساويرس، رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية خطوات ونظام التدريب ببرنامج الزمالة المصرية، حيث سيتم تعريف الأطباء بشكل عام على التخصصات ثم التعريف بكل تخصص على حدة ويشمل النظام الدوري للأطباء في المستشفيات والوحدات واكتساب المهارات المختلفة، موضحًا أن التدريب سيكون بنظام الساعات المعتمدة والتي سيتم توزيعها بين أيام التدريب في كل من العيادة، والمستشفى، والعمليات والاجتماعات والأنشطة التعليمية، وسيقوم المُدرب بكتابة تقرير عن المتدرب ببرنامج الزمالة المصرية أثناء متابعة العملية التعليمية، كما سيشرف متخصص من الزمالة ومن المجلس العلمي الخاص بكل تخصص طبي على العملية التعليمية والأطباء من خلال زيارة دورية للمستشفيات كما سيقوم بالاستماع إلى مقترحات الأطباء، وحل أى مشكلات قد تواجههم.

كما قام عدد من الأطباء بطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم عن البرنامج التدريبى الجديد، وأجاب عليها الدكتور مجدى الصيرفى، والدكتورة سحر حلمى، مؤكدين حرصهم على التواصل الدائم مع كافة الأطباء لإيضاح الأمور كافة والإجابة عن أى استفسارات.