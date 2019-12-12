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الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز أجهزة الأمن من إجراءاتها بمحيط ستاد القاهرة لتأمين اللقاء المرتقب بين نادي الزمالك وبيراميدز المقرر لها اليوم الخميس في الجولة السابعة للدوري.

وتؤمن أجهزة الأمن المسارات المؤدية للاستاد، مع تأمين دخول وخروج لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

ودخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها اليوم في الجولة السابعة للدوري، والتي ستقام علي استاد القاهرة.

ويخوض الفريق مرانه النهائي اليوم في ملعب النادي علي أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر، ومن المتوقع أن يختار كارتيرون 18 لاعبًا فقط للمعسكر.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن كارتيرون استقر بنسبة كبيرة علي اختيار نفس لاعبي الزمالك الذين خاض بهم مباراة أول أغسطس في دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك 2/0 وهم: محمد عواد ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام  وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وشيكابالا ومصطفي فتحي وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد.

 

 

 

 

 

 


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