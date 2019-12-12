السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية خرج بمجموعة توصيات تمثل خطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التى تعانى منها القارة الأفريقية.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، بالحرص الذى أبداه المشاركون والاهتمام تبعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق الأمن والسلم الأفريقى، بجانب التطرق إلى قضايا ذات أهمية فى القارة مثل شركات القطاع الخاص التى تعتبر قاطرة لتحقيق التنمية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن منتدى أسوان كان فرصة لبحث الإصلاحات الجريئة بالأمم المتحدة لنشر السلام، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تخرج من الأمم المتحدة، بجانب مناقشة المبادرات الأفريقية ذات الصلة.