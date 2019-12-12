سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:32 م
السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية خرج بمجموعة توصيات تمثل خطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التى تعانى منها القارة الأفريقية.

 

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، بالحرص الذى أبداه المشاركون والاهتمام تبعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق الأمن والسلم الأفريقى، بجانب التطرق إلى قضايا ذات أهمية فى القارة مثل شركات القطاع الخاص التى تعتبر قاطرة لتحقيق التنمية.

 

وأشار الرئيس السيسى إلى أن منتدى أسوان كان فرصة لبحث الإصلاحات الجريئة بالأمم المتحدة لنشر السلام، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تخرج من الأمم المتحدة، بجانب مناقشة المبادرات الأفريقية ذات الصلة.

 

 


الرئيس السيسى

منتدى اسوان

افريقيا

اسوان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة