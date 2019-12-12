السفير الأمريكى ونائب وزير التعليم يتفقدان مدرسة الطاقة الشمسية بأسوان

تأتى الزيارة بهدف التعرف على الأنشطة التي تتم داخل المدرسة، وذلك من خلال لقاء عدد من طلاب المدرسة والقائمين عليها وكذلك لقاء مجموعة من رجال الأعمال الذين لديهم محطات توليد طاقه شمسية داخل مشروع المجمع الشمسي ببنبان، للتعرف على الفرص التدريبية والتوظيفية التي ستمنح للطلاب خلال فترة دراستهم وبعد تخرجهم.

وتفقد الدكتور مجاهد وكوهين والوفد المرافق، معرض للإبتكارات الخاصة بالطلاب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومناقشة الطلاب في مشاريعهم والتعرف على أهم الأفكار الي تساعد في تطوير المشاريع، كما قام الطلاب بتنفيذ بعض الدروس العملية أمام الحضور تأكيداً على اكتسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.



أثناء الجولة



التدريبات العملية



السفير الأمريكى ونائب وزير التعليم



الوفد داخل الفصول



جانب من زيارة السفير الأمريكى



جانب من زيارة مدرسة الطاقة الشمسية