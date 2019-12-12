السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى بالمقطم

كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة المتهم "و.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالمقطم.

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "و.ع"، عامل، تهمة حيازة وإحراز سلاح نارى "مسدس فردى الإطلاق" بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة ذخيرة نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.