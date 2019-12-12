سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى بالمقطم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:29 م
السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة سلاح نارى بالمقطم محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة المتهم "و.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بالمقطم.

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى ومحمود عبد الرشيد.

 

وأسندت النيابة للمتهم "و.ع"، عامل، تهمة حيازة وإحراز سلاح نارى "مسدس فردى الإطلاق" بدون ترخيص، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة ذخيرة نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.

 

 


حيازة اسلحة نارية

السجن المشدد

جنايات القاهرة

ذخائر نارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة