السجن المشدد 10 سنوات لنقاش بتهمة قتل مواطن فى السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "محمد .ع " بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن فى السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبد الجليل مفتاح عبد الجليل، ودكتور محمود عبدالمنعم العرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ع"، نقاش، تهمة قتل المجنى عليه "مصطفى سيد"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، كان بحوزته، بأن كال له طعنة برقبته من الناحية اليسرى، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بدون تصريح.