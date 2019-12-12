الزراعة: حملات تفتيشية على مخازن ومراكز ببيع اللقاحات البيطرية

كتب عز النوبى

كلفت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف وتنفيذ الحملات الرقابية على العيادات البيطرية مراكز بيع وتداول واللقاحات البيطرية بالمحافظات لضبط المحظور ومجهول المصدر .

قال الدكتور عبد الحكيم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك تعليمات بتشديد الرقابة على المراكز والمكاتب الخاصة ببيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات لضبط اى مخالفات تتعلق ببيع وتداول الادوية المحظورة او تم انتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية واتخـــــاذ الاجراءات القانونية نحو اغلاقها او تقنين اوضاعها وفقا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ،أن هناك تنسيق كامل مع مباحث التموين والرقابة التموينية والمحافظين ، لضبط اى من المخالفات سواء كانت مصانع الادوية البيطرية أو مخالفات تداول وبيع الادوية والتى لم تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة، لافتا الى أن هناك حملات رقابية مشددة لضبط الادوية البيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.