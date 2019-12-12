الزراعة تحدد 8 إجراءات للتعامل مع الأمطار والحد من خسائر المحصول الشتوى

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات الاحترازية والتنفيذية، التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال مدراء الزراعة بالمحافظات استعدادًا للتعامل مع هطول الأمطار وتفادى الأضرار التى تؤثر على المحاصيل الزراعية وخاصة الزراعات الشتوية.

-تشكيل غرف عمليات مركزية لإدارة الأزمات لتلقى البلاغات .

- تجهيز معدات جهاز تحسين الأراضى "لودرات، حفارات، جرارات".

-قوافل إرشادية لعدم تضرر المحاصيل وعمليات مكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار.

-التنسيق مع وزارة الرى لتطهير المصارف وعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه.

-فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

-المتابعة اليومية مع مديرى ووكلاء وإدارات الزراعة ومسئولى المحافظات.

- صيانة دورية لمعدات جهاز تحسن الأراضى لرفع كفاءتها وقدرتها على مواصلة العمل.

صيانة محطات الصرف كإجراء احترازى فى حالة سقوط الأمطار.