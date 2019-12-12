سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تحدد 8 إجراءات للتعامل مع الأمطار والحد من خسائر المحصول الشتوى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:00 م
الزراعة تحدد 8 إجراءات للتعامل مع الأمطار والحد من خسائر المحصول الشتوى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات الاحترازية والتنفيذية، التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال مدراء الزراعة بالمحافظات استعدادًا للتعامل مع هطول الأمطار وتفادى الأضرار التى تؤثر على المحاصيل  الزراعية  وخاصة  الزراعات الشتوية.

-تشكيل غرف عمليات مركزية لإدارة الأزمات لتلقى البلاغات .

- تجهيز معدات  جهاز تحسين الأراضى "لودرات، حفارات، جرارات".

-قوافل إرشادية لعدم تضرر المحاصيل وعمليات مكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار.

 -التنسيق مع وزارة الرى لتطهير المصارف وعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه.

-فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

-المتابعة اليومية مع مديرى ووكلاء وإدارات الزراعة ومسئولى المحافظات.

- صيانة دورية لمعدات جهاز تحسن الأراضى لرفع كفاءتها وقدرتها على مواصلة العمل.

صيانة محطات الصرف كإجراء احترازى فى حالة سقوط الأمطار.

 



 

هطول الامطار

الزراعات الشتوية

امراض النبات

تحسين الاراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار رعدية بمحافظة الدقهلية وتوقف الصيد ببحيرة المنزلة .. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:45 ص

الشتاء يكشر عن أنيابه.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة.. توقف حركة الملاحة والصيد بالبحيرة وكفر الشيخ.. وإغلاق بوغاز رشيد.. والمحافظون يرفعون الطوارئ.. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:40 ص

التعليم بعد هطول الأمطار الغزيرة: إنهاء اليوم الدراسى قبل موعده سلطة المحافظين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:20 ص

أمطار غزيرة على القاهرة الكبرى والمحافظات وانخفاض درجات الحرارة.. صور وفيديو

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة