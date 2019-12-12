الرى تعقد اجتماعا للجنة الدائمة لنقل الإشراف الإدارى والاستغلال لمنافع الرى والصرف

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى اجتماع اللجنة الدائمة لنقل الإشراف الإدارى والاستغلال للمنافع العامة ذات الصلة بالرى والصرف بحضور قيادات الوزارة.



قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى إن قطاع حماية النيل التابع للمصلحة حقق إنجاز غير مسبوق وطفرة فى مجال تحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بنهر النيل ومنافعه، حيث بلغت المتحصلات ماقيمته ( 107 مليون) خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر بزيادة تقارب 80 مليون جنيها عن قيمة متحصلات ذات الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة تجاوزت 330%، وبنسبة تحصيل يومى تقارب مليون جنيه.



من جانبه أوضح المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالى 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري ، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي ، ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من اجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.



وأوضح مدين بأن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فـــــدان بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3 % وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام الهيئة بتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش ) بلغ قيمة ماتم تنفيذه 530 مليون جنيه.



اجتماع اللجنة الدائمة لنقل الاشراف الادارى والاستغلال لمنافع الرى والصرف (1)



اجتماع اللجنة الدائمة لنقل الاشراف الادارى والاستغلال لمنافع الرى والصرف (2)



اجتماع اللجنة الدائمة لنقل الاشراف الادارى والاستغلال لمنافع الرى والصرف (3)



اجتماع اللجنة الدائمة لنقل الاشراف الادارى والاستغلال لمنافع الرى والصرف (4)



