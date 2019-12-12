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الرئيس السيسى يعلن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية سنوياً

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:34 م
الرئيس السيسى يعلن انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية سنوياً الرئيس عبد الفتاح السيسي
أسوان- محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه للمشاركة الفاعلة  للأفارقة خلال الدورات القادمة لمنتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين، جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بالجلسة الختامية لمنتدي أسوان.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سروره لأنه يشهد اختتام أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والنتمية والمستدامة على مدى اليومين الماضيين، حيث تناول أبرز القضايا المثارة فى قارتنا الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة، والتنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى.

 

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة: "كما لمستم حرضنا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التى تواجهها دول قارتنا، وأن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة، سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها".

 

وقال السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدي، إن موضوعات جدول الأعمال كانت معبرة عن التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لمشاركة الحضور الفاعلة خلال جلسات المنتدي.


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