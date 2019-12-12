الرئيس البوليفى السابق موراليس يتوجه إلى الأرجنتين بعد منحه اللجوء السياسى

بوينس آيرس /أ ش أ/

قال مسؤولون أرجنتينيون، إن الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس توجّه إلى العاصمة بوينس آيرس، بعد منحه اللجوء السياسى من قِبل الحكومة.

وقال وزير الخارجية الأرجنتينى فيليب سولا - فى تصريح نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - إن موراليس كان "ممتناً للغاية" لكونه فى بوينس آيرس، موضحاً أن قرب بلاده من بوليفيا كان أمراً جذاباً لموراليس.

وأضافت الشبكة أن موراليس سيقيم فى العاصمة الأرجنتينية إلى جانب طفليه اللذين وصلا يوم 23 نوفمبر الماضى، وكان موراليس أُعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 20 أكتوبر الماضى إلا أنه اضطر الى الاستقالة من منصبه واللجوء للمكسيك فى العاشر من الشهر الجارى.