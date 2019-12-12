سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس البوليفى السابق موراليس يتوجه إلى الأرجنتين بعد منحه اللجوء السياسى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:10 م
الرئيس البوليفى السابق موراليس يتوجه إلى الأرجنتين بعد منحه اللجوء السياسى إيفو موراليس الرئيس البوليفى السابق
بوينس آيرس /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون أرجنتينيون، إن الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس توجّه إلى العاصمة بوينس آيرس، بعد منحه اللجوء السياسى من قِبل الحكومة.

وقال وزير الخارجية الأرجنتينى فيليب سولا - فى تصريح نقلته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس - إن موراليس كان "ممتناً للغاية" لكونه فى بوينس آيرس، موضحاً أن قرب بلاده من بوليفيا كان أمراً جذاباً لموراليس.

وأضافت الشبكة أن موراليس سيقيم فى العاصمة الأرجنتينية إلى جانب طفليه اللذين وصلا يوم 23 نوفمبر الماضى، وكان موراليس أُعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 20 أكتوبر الماضى إلا أنه اضطر الى الاستقالة من منصبه واللجوء للمكسيك فى العاشر من الشهر الجارى.

 


الرئيس البوليفى السابق موراليس

بوليفيا

أخبار بوليفيا

الأرجنتين

منح اللجوء السياسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية المكسيكية: الرئيس البوليفى السابق توجه إلى كوبا

السبت، 07 ديسمبر 2019 10:34 ص

ماذا يحدث فى أمريكا الجنوبية.. سحل وضرب واعتقالات أثناء تفريق المظاهرات فى القارة اللاتينية.. الإجراءات الاقتصادية أهم أسباب التذمر والتزوير فى الانتخابات يطيح بالرئيس البوليفى.. وتشيلى فى انتظار دستور جديد

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 06:00 ص

مجلس الشيوخ البوليفى يوافق على مشروع قانون يحرم موراليس من المشاركة فى الانتخابات القادمة

السبت، 23 نوفمبر 2019 10:05 م

البرلمان البوليفى يدعو لانتخاب فى يناير المقبل بعد دعوة الرئيس لانتخابات جديدة

الخميس، 21 نوفمبر 2019 03:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة