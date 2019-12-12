الدوما يلمح بالرد بالمثل على فكرة الشيوخ الأمريكى بإدراج روسيا على "القائمة الراعية للإرهاب"

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قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع ألكسندر شيرين، إن مجلس الدوما قد يرد على فكرة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بإدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمشروع قانون مماثل ضد واشنطن.

وأضاف شيرين - فى تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية - أن "لدينا كل الحق فى تقديم مشروع مماثل إلى مجلس الدوما"، مشيرا إلى أن روسيا ليس لديها سببا للانخراط فى تأجيج الجماعات الإرهابية، بينما فى الوقت نفسه هناك العديد من الأسئلة فى هذا المجال بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، موضحاً أن "أى جماعة إرهابية فى العالم لا يمكن أن توجد بدون إمدادات خارجية، وهذه الموارد تمتلك الولايات المتحدة فقط".

وأقرت اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكى - فى وقت سابق يوم الأربعاء، مشروع قانون يطالب وزارة الخارجية بتحديد ما إذا كانت تنطبق على روسيا المعايير التى تسمح باعتبارها دولة راعية للإرهاب، وتضم هذه القائمة "رعاة الإرهاب" الآن إيران وكوريا الشمالية وسوريا والسودان.



وأثار أعضاء مجلس الشيوخ - خلال جلسة استماع فى أوائل ديسمبر 2019 مع نائب وزير الخارجية، ديفيد هيل - قضية إدراج روسيا فى قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب أنشطتها فى سوريا.



وصرح هيل بأن وزارة الخارجية لا تعتقد أن روسيا من الدول الراعية للإرهاب، ولا ينبغى إدراجها فى القائمة، موضحاً أنه يجب أن نقر بأن روسيا نفسها ضحية للهجمات الإرهابية.