الخارجية الروسية: نأمل أن يقدم العراق مرشحا لرئاسة الحكومة فى الموعد المقرر

موسكو /أ ش أ/

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تأمل أن يتمكن العراق من تقديم مرشح لمنصب رئيس حكومة البلاد فى الموعد المقرر لذلك.

وأشارت زاخاروفا - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - إلى أن بلادها تأمل أن تثمر مشاورات الرئيس العراقى مع أبرز الكتل النيابية فى البلاد لترشيح رئيس للحكومة، فى المواعيد محددة وفقا للدستور العراقي، مضيفة أن "قرارا توافقيا سيمنع حدوث فراغ فى السلطة يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الداخلية".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعم موسكو للسلطات العراقية فى جهودها الرامية إلى بناء حوار وطنى شامل يراعى مصالح جميع المكونات العرقية والدينية للمجتمع العراقي، وكذلك إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وشددت زاخاروفا على ضرورة أن "يتم حل المشكلات السياسية الداخلية فى هذا البلد بأيدى المواطنين العراقيين أنفسهم.. بعيدا عن أى تدخل خارجي"، مضيفة "نأمل ألا يجد الشعب العراقى نفسه من جديد رهينة لألاعيب ومطامح سياسية خارجية، وألا يتحول العراق إلى مسرح لتصفية حسابات بين أطراف فاعلة خارجية".

ومن المقرر أن تنتهى المدة المحددة فى الدستور العراقى لتقديم مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة أيام، وذلك على خلفية تقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى لاستقالته فى 30 نوفمبر الماضي.