الخارجية الروسية: المواطن الجورجى المقتول فى برلين كان على قائمة المطلوبين لروسيا

أ.ش.أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، أن المواطن الجورجى ،الذى قُتل فى برلين فى أغسطس الماضى وأدى إلى خلاف دبلوماسى بين موسكو وألمانيا، كان على قائمة المطلوبين لروسيا.

وقالت زاخاروفا ،خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الخميس، :"وفقا للمعلومات التى بحوزتى وتحققت منها أمس، فقد كان هذا الشخص على قائمة المطلوبين".

يُذكر أن المواطن الجورجي سليم خان خانجوشفيلي ،وهو مواطن جورجي من أصل شيشاني، قُتل في برلين في 23 أغسطس الماضي. وأعلن الادعاء العام الألماني أنه ألقى القبض على مواطن روسي يبلغ من العمر 49 عاما مشتبها به في ارتكابه هذه الجريمة ، وبسبب ذلك تم طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من برلين في أوائل ديسمبر الجاري .

وردت روسيا اليوم بالمثل وطردت اثنين من موظفي السفارة الألمانية بموسكو ومنحتهما سبعة أيام لمغادرة البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الثلاثاء:" إن بلاده طلبت مرارا من ألمانيا تسليم خانشوفيلي"، مضيفا أن القتيل شارك في تنظيم هجمات إرهابية دموية في موسكو .

ومن جانبه أعرب المتحدث الصحفي للكرملين عن أمله ألا يؤثر طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا سلبا على الحوار البناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.