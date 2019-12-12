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الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية على كيانات إيرانية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:51 م
الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية على كيانات إيرانية الحكومه اليمنية الشرعية - أرشيفية
أ.ش.أ

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رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، بالعقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على كيانات إيرانية تتهمها واشنطن بالمساعدة فى تهريب أسلحة إلى اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية - فى تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية - إنها "ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن فرض عقوبات على كيانات إيرانية ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية".

واعتبرت الحكومة اليمنية أن "القرار الأمريكى يؤكد ما ذهب إليه اليمن مرارا من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي في تحد صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية وشركات طيران، بسبب تهريب الأسلحة الفتاكة إلى اليمن وأسلحة الدمار الشامل، وتستهدف العقوبات أيضا ثلاثة من وكلاء المبيعات العامة لشركة "ماهان إير" بسبب دورها المزعوم في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وتتهم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتي يتم تهريبها عبر موانئ الحديدة، وإعادة تجميعها وتركيبها بواسطة خبراء إيرانيين في مناطق سيطرة الحوثيين.


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ايران

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