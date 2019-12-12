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الحريرى يؤكد للبنك وصندوق النقد الدوليين التزامه بإعداد خطة إنقاذ عاجلة للبنان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:16 م
الحريرى يؤكد للبنك وصندوق النقد الدوليين التزامه بإعداد خطة إنقاذ عاجلة للبنان سعد الحريرى
أ.ش.أ

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى، التزامه إعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التى يواجهها لبنان، لحين تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما الحريرى، اليوم الخميس، مع رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس والمدير التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستينا جيورجيفا، حيث استعرض معهما المصاعب الاقتصادية والنقدية التى يشهدها لبنان فى الوقت الحالى.

وبحث الحريرى مع البنك وصندوق النقد الدوليين، المساعدة التقنية التي يمكن لكل منهما تقديمها إلى لبنان في إطار الإعداد لهذه الخطة المرتقبة.

كما بحث الحريري مع رئيس البنك الدولي إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك، مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان، في إطار الجهود الرامية لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة الراهنة.

وكان الحريري قد وجه قبل عدة أيام، رسائل إلى ملوك ورؤساء ورؤساء وزراء 11 دولة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، لاسيما المستلزمات الأساسية، بما يتيح استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات اللبنانية.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وتسارعت الأزمة بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% تحت وطأة الأزمة.


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