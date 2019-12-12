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الحريرى فى ذكرى رحيل "جبران توينى": قلم انتفاضة زرعت فى الصدور روح التمرد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:21 م
الحريرى فى ذكرى رحيل "جبران توينى": قلم انتفاضة زرعت فى الصدور روح التمرد سعد الحريرى
ريهام عبد الله

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أحيا سعد الحريرى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ذكرى استشهاد النائب والإعلامى اللبنانى جبران تويني والذى لقى مصرعه فى انفجار هز المنطقة الصناعية إحدى ضواحى بيروت الشرقية، عام 2005.

وقال الحريرى عبر تويتر :"14 سنة على استشهاد جبران تويني، قَسمُ اللبنانيين على الوحدة والتضامن الى أبد الآبدين وقلم الانتفاضة التي زرعت في الصدور روح التمرد على الظلم والتبعية، تحية في ذكراه لديك النهار الذي يصيح للحرية كل صباح".

سعد الحريرى
سعد الحريرى

 

وكان جبران تويني من بين أبرز الأصوات اللبنانية المعارضة للهيمنة السورية علي لبنان، حيث وظف موقعه كرئيس تحرير لجريدة النهار للدعوة لإنهاء الهيمنة السورية، بل  كان من أول الشخصيات الإعلامية التي جازفت بمجاهرته بالرأي في عام 2000 عقب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد 18 عاماً من الاحتلال، ووجه رسالة فى خطاب مفتوح إلى نجل الرئيس السورى بشار الأسد، وقال فيها: "لابد أن تدرك أن الكثير من اللبنانيين غير مرتاحين للسياسات السورية فى لبنان".

 

 

 


جبران توينى

سعد الحريرى

لبنان

الصحفى جبران توينى

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