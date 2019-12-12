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الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى المخدرات فى المقطم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:03 م
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى المخدرات فى المقطم مواد مخدرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، بمعاقبة المتهم "ولاء الدين .ع"،  بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطى 

المواد المخدرة

 بالمقطم. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، و أسامة محمد محمد أبو صافى، و محمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمى و محمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهم "ولاء الدين.ع"، تهمة حيازة مخدرى الهيروين والحشيش، بدائرة قسم المقطم بقصد التعاطى.
 
كانت وردت بلاغات لقسم المقطم تفيد بقيام المتهم بحيازة المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته مخدرى الهيروين والحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 

تعاطى المخدرات

تجارة المخدرات

حبس

جنايات القاهرة

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