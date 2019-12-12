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الجوازات السعودية توجه رسالة للمقيمين فى المملكة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:02 ص
الجوازات السعودية توجه رسالة للمقيمين فى المملكة الجوازات السعودية
وكالات

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دعت المديرية العامة للجوازات في السعودية جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم ومرافقيهم في النظام الآلي .
 
وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.
 
وشددت على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.
 
وأوضحت أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.
 
وبينت أنه يمكن للمستفيد الاطلاع على مواقع تسجيل البصمة من خلال زيارة الموقع الرسمي www.gdp.gov.sa أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للرد على جميع الاستفسارات واستقبال جميع الآراء.

الجوازات السعودية

السعودية

بالحاسب الآلي

البصمة

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