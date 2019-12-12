الجامعة العربية تطالب بضرورة إيجاد قواعد بيانات مدققة للأشخاص ذوى الإعاقة

كتب مصطفى عنبر

طالبت جامعة الدول العربية بضرورة إيجاد قواعد بيانات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة والمتأثرة بها، بما يمكن من وضع السياسات التي تحقق المصلحة المثلى لهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق يوم 13 ديسمبر من كل عام.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية -في البيان- إن الدول العربية تحتفل بهذا اليوم العربي الهام وفقا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب باعتماد هذا اليوم الذي جاء تقديرا منه وإدراكا لهذا الفئة الهامة في المجتمع ومواصلة لسعيه لإدماجها بالشكل الكامل في المجتمع.

وأضافت "إنه مواصلة لجهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في هذا المجال الهام، من المنتظر أن يتم إطلاق حملة إعلامية حول الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وخلق مجتمع عربي واعي دامج لهم، وكسر حاجز الصمت المجتمعي حول تحدياتهم، وزيادة التوعية بأنواع الإعاقات المختلفة، وإبراز الجهود المختلفة وتبادل الخبرات الناجحة في المنطقة، وتسليط الضوء على قصص نجاح حقيقية عن حياة بعضهم".

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الحملة الإعلامية اعتبارا من اليوم الأول من العام القادم 2020، وتستمر على مدى هذا العام، بما يسهم بشكل فاعل في الجهود الرامية لزيادة الإدماج الكامل لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وأعربت أبوغزالة عن أملها بحلول نهاية عام 2020 أن يكون هناك نقلة نوعية في السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحسن واضح في حياتهم وخاصة اللاجئين والنازحين والأطفال والسيدات ذوات الإعاقة، في مناطق النزاعات والصراعات.