التعليم: فتح المدارس الخاصة باب التقدم للعام الدارسى المقبل غير قانونى

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فتح بعض المدارس الخاصة باب التقدم للعام الدراسى المقبل 2020،2021، فى الوقت الحالى غير قانونى ويجب على أولياء الأمور عدم الإسراع فى التقدم حاليا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المدارس التى بدأت فى فتح باب التقدم وإعلان شروط القبول سيتم إرسال لجان متابعة وشئون قانونية للتحقيق معها وإنذارها وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وضعها تحت إشراف الوزارة.

وأوضحت المصادر، أن موعد التقدم للعام الدراسى المقبل هو 1 يونيو من كل عام وهذه المواعيد تلتزم بها المدارس الرسمية التجريبية وبعض المدارس الأخرى ولكن بعض أصحاب المدارس يلجأون إلى قبول الطلاب قبل انطلاق العام الجديد بشهور وتحصيل مبالغ مالية ووضعها فى البنوك لتحقيق أرباح.

وبرر أحد أصحاب المدارس الخاصة فتح باب التقدم باكرا، قائلا: هناك تجهيزات للمدارس الخاصة من خطوط السيارات وأيضا توفير أعضاء هيئة التدريس التى تحتاجها المدارس، إضافة إلى أمور إدارية أخرى.