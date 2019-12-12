سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: فتح المدارس الخاصة باب التقدم للعام الدارسى المقبل غير قانونى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:00 ص
التعليم: فتح المدارس الخاصة باب التقدم للعام الدارسى المقبل غير قانونى تلاميذ - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فتح بعض المدارس الخاصة باب التقدم للعام الدراسى المقبل 2020،2021، فى الوقت الحالى غير قانونى ويجب على أولياء الأمور عدم الإسراع فى التقدم حاليا.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن المدارس التى بدأت فى فتح باب التقدم وإعلان شروط القبول سيتم إرسال لجان متابعة وشئون قانونية للتحقيق معها وإنذارها وفى حالة عدم الاستجابة سيتم وضعها تحت إشراف الوزارة.

وأوضحت المصادر، أن موعد التقدم للعام الدراسى المقبل هو 1 يونيو من كل عام وهذه المواعيد تلتزم بها المدارس الرسمية التجريبية وبعض المدارس الأخرى ولكن بعض أصحاب المدارس يلجأون إلى قبول الطلاب قبل انطلاق العام الجديد بشهور وتحصيل مبالغ مالية ووضعها فى البنوك لتحقيق أرباح.

وبرر  أحد أصحاب المدارس الخاصة فتح باب التقدم باكرا، قائلا: هناك تجهيزات للمدارس الخاصة من خطوط السيارات وأيضا توفير أعضاء هيئة التدريس التى تحتاجها المدارس، إضافة إلى أمور إدارية أخرى.

 


التربية والتعليم

التقدم للمدارس الخاصة

فتح باب التقدم للمدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

6 معلومات عن تعديل جدول أولى وثانية ثانوى بسبب عيد الغطاس

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 07:00 ص

8 معلومات عن خطوات "التعليم" لتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:02 ص

التعليم تكرم مدرسة كفر الجمال الرسمية بطوخ لحصولها على جائزة المدرسة الدولية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 01:00 ص

أخبار 24 ساعة.. 15 ديسمبر فتح باب الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:00 ص

التعليم تنتهى من مراجعة وإسناد مناهج الترم الثانى للمطابع.. وتؤكد: جار طباعة المقررات المطلوبة وبعض المواد وصلت مخازن الوزارة والمديريات.. مصادر: توفير 22 مليون جنيه للوزارة نتيجة انخفاض سعر التكلفة 3%

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:00 ص

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد علي

مدارس خاصة تفتح باب التقديم اليوم

مدارس علوي باللبيني فيصل و جميع المدارس الخاصة بشارع المجزر بجوار اولاد رجب باللبيني هرم جميع المدارس الخاصة بلا استثناء قامت اليوم بفتح باب التقديم ومنها ايضا مدرسة الملكة بالطالبية فيصل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة