التعليم تتفقد سير الدراسة بالمدرسة الحكومية الدولية بأكتوبر

زار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ولجنة من قطاع التعليم العام، المدرسة الحكومية الدولية بالسادس من أكتوبر.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، خلال الزيارة، قاعات الدراسة وشارك التلاميذ في بعض الأنشطة التي يمارسونها، وقاعات الأنشطة المختلفة (الألعاب والموسيقى والمعامل والمكتبة) للوقوف على مدى تفعيل تلك الأنشطة.

وطالب حجازي، خلال اجتماعه مع الدكتورة نجوى عبد المعطى مدير عام إدارة السادس من أكتوبر ومديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والإداريين، بضرورة وجود سجل لكل طالب يتعلق بحالته الدراسية والمرضية (إن وجد) وأن المدرسة وأولياء الأمور شركاء فى بناء شخصية التلاميذ.

كما طالب حجازي المعلمين بضرورة التطوير الذاتي للوصول إلى الهدف الأساسي من إنشاء هذه النوعية من المدارس الحكومية بالمقارنة بالمدارس الخاصة الدولية.