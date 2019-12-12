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التعليم العالى: العثور على دولفين نافق بشاطئ الأدبية ودفنه بالجير الحى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:24 م
التعليم العالى: العثور على دولفين نافق بشاطئ الأدبية ودفنه بالجير الحى دولفين نافق - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور  شوقى زكى سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول إيجاد دولفين نافق بشاطئ الأدبية بمحافظة السويس.

أشار التقرير إلى إبلاغ إلى محمد نصار مدير فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة عن وجود دولفين نافق على الشاطئ العام بمنطقة الأدبية، وعلى الفور وجه شوقي سبع بتشكيل فريق عمل لتحري الواقعة وتقديم تقرير وافٍ بأسرع وقت للتعامل مع الموقف.

وأوضح التقرير أن الدولفين من فصيلة الدلافين ذات المنقار Bottlenose Dolphin، يبلغ طوله حوالى 130 سنتيمتر تقريبًا وفى حالة تعفن متقدم، لذا تم دفنه بطريقة آمنة بيئياً باستخدام الجير الحى،  مشيرًا إلى ملاحظة انتشار بقع زيتية حديثة علي امتداد الشاطئ فى منطقة المد والجزر بطول ما يقرب من مائة متر مربع بعرض الشاطئ، حيث تم أخذ عينات من المياه للتعرف على جودتها، مضيفا أنه بعد تحليل جودة المياه اتضح أن تلك البقع لا تزيد عن المعدل الطبيعي للمنطقة وتقع في الإطار الآمن على الكائنات الحية، موضحا أن البقعة في وقت حدوثها كانت أقوى تأثيرًا علي الكائنات القريبة منها، وأن البقعة كانت منتشرة في وقت المعاينة بفعل العوامل الجوية والرياح والتصقت برمال الشاطئ في منطقة المد والجزر.

 

 
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التعليم العالى

السويس

دولفبن نافق

علوم البحار

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