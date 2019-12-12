سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التربية والتعليم: المدارس بدأت استعداداتها لامتحان يناير لأولى وثانية ثانوى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:23 ص
التربية والتعليم: المدارس بدأت استعداداتها لامتحان يناير لأولى وثانية ثانوى طلبة الثانوية العامة ارشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تجهيزات واستعدادات المدارس والإدارات التعليمية لامتحان يناير المقبل لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والذى ينطلق 11 من الشهر المقبل.

وقالت مصادر مسئولة، إن المدارس بدأت تجهيزاتها من حيث إعداد كشوف مناداة الطلاب لتوزيعها على لجان السير للذين سيؤدون الامتحان ورقيا، إضافة إلى تجهيز كشوف توزيع المعلمين على لجان الامتحانات سواء فى الفترة الصباحية والمسائية، إضافة إلى تعليمات لطلاب الصف الثانى الثانوى بتجهيز التابلت وشحنه وإزالة أى كلمات سر عليه.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام تبدأ فى الفترة المسائية ورقيا، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت 11 يناير المقبل.


التربية والتعليم

امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوابة التوظيف الإلكترونية: لا نملك تطبيقا على الهاتف المحمول

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 01:22 م

التعليم: جميع التعاقدات السابقة للمعلمين مسجلة بالرقم القومى على قاعدة البيانات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:55 م

شاهد فى دقيقة.. البابا تواضروس كلمة السر فى تغيير جدول امتحانات الثانوية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 12:00 م

طلاب مدارس قومية يحصدون مراكز دولية فى مسابقة حل ألغاز رياضيات بدبى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 11:28 ص

وصول دفعة جديدة من تابلت أولى ثانوى لمخازن التربية والتعليم

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:48 ص

التعليم تبدأ اختيار رؤساء كنترولات امتحان الدبلومات الفنية 15 ديسمبر الجارى

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 09:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

اليوم.. افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

10 معلومات عن أول مترو بالإسكندرية بعد طرح مناقصة عالمية لتنفيذه

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

"الزراعة" توافق على تصدير 414 ألف شتلة من 5 أصناف فاكهة خلال أسبوع

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

الكسب غير المشروع يطلب إقرارات الذمة المالية لـ1.5 مليون موظف فى 2020

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

نيمار يصالح كافاني ويهديه ركلة جزاء بعد عامين من الخصام.. فيديو

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

ألانيس موريسيت.. أغنية جديدة وألبوم وسلسلة حفلات لنجمة التسعينيات

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

رسميا.. الكنيست الإسرائيلى يعلن حل نفسه والدعوة لانتخابات فى مارس

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

لبنان.. عناصر حركة أمل تحاول اقتحام ساحة الشهداء ورياض الصلح

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

الشرطة تؤمن المسارات المؤدية لملعب لقاء الزمالك وبيراميدز في الجولة السابعة

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

بعد ثلاثية دجلة .. فايلر يواصل تحطيم الأرقام مع الأهلي في الدوري (فيديو)

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

فيديو ..البابا تواضروس: نقدم شهادتنا بأمانة.. وتأسيس كنيسة فى السعودية ليس بعيدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة