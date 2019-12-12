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التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:58 م
التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب جانب من الحفل
كتب فريق المحافظات

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نظمت كلية التربية الرياضية جامعة الوادى الجديد حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية للعام الجامعى 2019/2020 بالصالة المغطاه مساء اليوم الخميس وذلك تحت رعاية  الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادي الجديد و حضور الدكتور رجب كامل محمد عميد كليه التربيه الرياضيه و الدكتور محمد محمود حسن وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب. 
 
وفي سياق متصل نظمت كلية التربية الرياضية، اليوم الخميس، مهرجان القوافل الرياضية بمدرسه الحرية الابتدائية ببولاق بمشاركة مدرسه التعليم الأساسي ببولاق ومدرسه اللغات ببولاق. 
 
أكد الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، تنظيم المهرجان مديري وأعضاء هيئة التدريس للمدارس المشاركة بالمهرجان وأعضاء هيئة التدريس من كليه التربية الرياضية، وبحضور 175طالبًا وطالبة من طلاب التدريب الميداني بكلية التربية الرياضية.
 
وأضاف رجب، أن المهرجان تضمن بعض الأنشطة والألعاب التربوية وفقرات استعراضيه للمدارس المشتركة، واختتم المهرجان بتوزيع الجوائز على جميع التلاميذ المشاركين بالمهرجان وتقديم شهادات تقدير للمدارس المشاركة بالمهرجان.
 
 
 
 
 

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