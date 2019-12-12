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التحريات: منتحر أوسيم فشل فى الانتحار قبل شهرين بالقفز من أعلى سطح منزله

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:00 ص
التحريات: منتحر أوسيم فشل فى الانتحار قبل شهرين بالقفز من أعلى سطح منزله جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة انتحار شاب بشنق نفسه داخل مسكنه فى أوسيم، أنه حاول الانتحار منذ شهرين، بإلقاء نفسه من أعلى سطح منزله، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا من الموت.

وأضافت التحريات أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، وأنه كان يتلقى العلاج لدى طبيب نفسى، ويتناول الدواء، إلا أن حالته النفسية تدهورت، وقرر الانتحار مرة أخرى، فانتهز فرصة خروج زوجته، وصنع مشنقة لنفسه بغرفة فى المنزل، وشنق نفسه.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، حيث تم الاستماع لأقوال زوجته وأفراد أسرته، وأكدوا أنه كان يعانى من أزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه.

انتقل المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يعاني من مرض نفسي، شنق نفسه داخل مسكنه، واكتشفت زوجته انتحاره عقب عودتها لمنزل الزوجية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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