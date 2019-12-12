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التأمين الصحى الشامل: فعاليات وحملات طرق الأبواب بالأقصر للتعريف بالمنظومة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:43 م
التأمين الصحى الشامل: فعاليات وحملات طرق الأبواب بالأقصر للتعريف بالمنظومة برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

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قالت الدكتورة رضوى إمام مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه تم إجراء أنشطة وفعاليات توعوية من خلال ندوات شعبية فى النوادى والنقابات، للتعريف بالتأمين الصحى الشامل.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه تم الاستعانة بشباب وفعاليات "سجل مكانك" من خلال مخيمات متنقلة لتسجيل المواطنين.

وأشارت إلى أنه سيتم انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء بحلول مارس 2020 ، مضيفة :"بدأنا بفعاليات توعية من خلال حملات طرق الأبواب للسيدات فى المنازل لتوعيتهم بأهمية التأمين الصحى فى الاقصر، وأهمية التسجيل وفتح الملف الأسرى".

 

 


التامين الصحى الشامل

التامين الصحى

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