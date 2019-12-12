البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1925 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 15817 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4986 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل مستوى 520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1359 نقطة.