سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:58 م
البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.641 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 81.6 مليون ورقة مالية بقيمة 476.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.22%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.20،%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 977 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.4 مليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 15784 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4982 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة. 
 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة