البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 686.641 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 81.6 مليون ورقة مالية بقيمة 476.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 53.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.22%، والعرب على 6.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.20،%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 11 مليون جنيه، 977 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.4 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 15784 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 4982 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.