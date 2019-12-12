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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:43 م
خالد صلاح
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البحرين تواصل تعزيز آفاق التعاون مع بروناى دار السلام فى جميع المجالات

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:43 م
البحرين تواصل تعزيز آفاق التعاون مع بروناى دار السلام فى جميع المجالات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
أ.ش.أ

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أكد ولى عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون مع بروناى دار السلام فى جميع المجالات ؛ بما يسهم فى فتح المزيد من الفرص النوعية الواعدة التى تعود بالنفع لصالح البلدين.

جاء ذلك - خلال لقاء - ولي العهد البحريني وزير الخارجية الثاني في بروناي دار السلام السيد ايروان بهين يوسف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس.

وأشاد ولي عهد البحرين بما وصلت إليه العلاقات البحرينية مع بروناي من تطور على مختلف الأصعدة والذي أسهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك واستمرارية دعم هذه العلاقات بما يحقق النماء لصالح البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تسعى دائما إلى بناء شراكات استراتيجية قوية مع الدول الآسيوية.

من جانبه، أعرب السيد ايروان بهين يوسف، عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات مع البحرين، متمنيا للمملكة دوام النماء والازدهار.


البحرين

بورناى

دارالسلام

ولى عهد البحرين

اخبار البحرين

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