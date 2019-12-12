البابا تواضروس يجتمع بمحرري مجلة الكرازة بالكاتدرائية

سارة علام

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وقدم قداسة البابا تواضروس الشكر لهم كما ناقش معهم إجراء بعض تجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر، ولتشكل إضافة روحية لكل بيت، كما ناقش قداسته مع المحررين إضافة من الكُتاب، والابتعاد عن المقالات الطويلة، والاهتمام بفكرة الأعمدة المقروءة.

وفي نهاية الاجتماع أخذوا بعض الصور التذكارية وقدم لهم قداسة البابا الهدايا التذكارية .

وتصدر الكرازة، باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرتين شهريا، ويشرف عليها نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا.