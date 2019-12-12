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الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:50 م
خالد صلاح
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الانسدادات أحد أسباب انعدام وجود حيوانات منوية.. الدكتور أحمد عادل يؤكد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 م
الانسدادات أحد أسباب انعدام وجود حيوانات منوية.. الدكتور أحمد عادل يؤكد الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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أحيانا يجري الرجل تحليل للسائل المنوي ويجد انه ليس لديه حيوانات منوية تماما، وبالطبع عندما يسمع الرجل هذا يصيب بحالة من الفزع، ويفقد الأمل تماما، ولكن هذا ليس نهاية المطاف، هذا ما أكده الدكتور أحمد عادل، استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني يبين في التقرير التالي ويبين أسباب انعدام وجود حيوانات منوية.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" أنه  يتم تكرار تحليل الحيوانات المنوية بعد فترة زمنية وفي مكان اخر متخصص، وإذا وجد ان النتيجة ايضا هي عدم وجود حيونات منوية في ذلك الوقت يكون لدينا مريض ليس لديه حيوانات منوية في السائل المنوي.

وأشار إلى أن هناك اسباب لحدوث ذلك اول سبب هو الانسدادات او ان يكون السبب هو وجود خلل وظيفي في الخصية، وهناك اسباب خلقية متعلقة بالجينات الوراثية، وهم يحدث لهم تأخر في البلوغ وعند البلوغ يكون حجم الخصية صغير جدا، وهناك اسباب مكتسبة فمن الممكن ان يكون المريض اصيب بالسرطان ومر بالعلاج الكيماوي والاشعاعي، فإذا لم يفعل تجميد للحيوانات المنوية قبل هذا العلاج فمن الممكن ان تكون النتيجة صفر حيوانات منوية.

4 اسباب لعدم وجود حيوانات منوية
4 اسباب لعدم وجود حيوانات منوية

 

ووجه الدكتور أحمد عادل رسالة لأطباء الاورام انه يجب ان ينصحوا مرضاهم من الرجال بالذهاب الي اقرب مكان لتجميد الحيونات المنوية قبل العلاج الكيماوي والاشعاعي.

ولفت إلى أن الأسباب المتعلقة بتركيب الخصية منذ الولادة تعتبر هي الأصعب في علاجها من نظيرها المكتسبة مع الوقت، مشيراً إلي إن هناك سببين واضحين كما ذكرنا النوع الأنسدادي والثاني هو وجود خلل وظيفي، ونتعرف عليهم بإجراء تحليل للسائل المنوي أكثر من مرة وتحليل لهرمون الذكورة، مع عمل اشعة على الخصية "الدوبليكس" لكي نتعرف على وجود انسدادات ام لا، أو عمل الألترا ساوند أو الأشعة الفوق صوتية على القنوات المنوية للتعرف على الجزء العلوي من الأنسدادات. 

*طرق العلاج لانعدام الحيوانات المنوية:

وإلى ذلك، أعلن الدكتور أحمد عادل أنه إذا تبين إن الحالة سببها الانسدادات في القنوات المنوية، فإذا كان الإنسداد في القنوات المنوية فقط يكون علاجه الوحيد عمل عينة من الخصية أو ما يسمى استكشاف الخصية عن طريق سحب حيوانات منوية من الخصية لأنها تعمل بشكل طبيعي لكنها لا تستطيع إخراج ما بداخلها وهذا ما يعني الانسداد، وأقوم بعمل حقن مجهري للزوجة.

3 طرق لعلاج الانسدادات التي تؤثر على الحيونات المنوية
3 طرق لعلاج الانسدادات التي تؤثر على الحيونات المنوية

 

وأشار إلي إن هناك مستوى ثاني من الأنسداد في منطقة الحبل المنوي وهو قناة على جانبي الخصية يتجمع بها الحيوانات المنوية يحدث بها نضوج في طريقها للخروج وهذا النوع من الأنسداد يحدث نتيجة وجود إلتهابات قديمة لم يتم علاجها بشكل صحيح، وحل هذه المشكلة نقوم بعمل استكشاف للخصية مع عمل توصيلة حتى تستطيع الحيوانات المنوية أن تجد طريقها للخروج.

وأكد أنه هناك عيب خلقي قد يولد به الرجل وهو عدم وجود حبل منوي بمعنى أنه لديه خصية تعمل بشكل جيد وليست بها مشكلة، وحل هذه الحالة سحب عينة من الخصية بالإبرة، ونقوم بالحقن المجهري للزوجة، لافتاً أنه يوجد ما يسمى انسداد على مستوى القذف أو الحويصلة المنوية ومن اشهر اسبابه ايضا وجود التهابات لم يتم علاجها، وعلاجه عمل منظار يتم عمل تسليك لهذا الإنسداد، وبعدها تبدأ الحيوانات المنوية في الظهور في السائل وبالتالي يمكن حدوث حمل بشكل طبيعي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

للتواصل-احمد-عادل
 

 

الفريق-الطبي
 

الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

سرعة القذف

الحيوانات المنوية

الأنسدادات

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