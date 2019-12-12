الإمارات تحث المجتمع الدولى على تعزيز التمويل المستدام لمواجهة التغير المناخى

أ.ش.أ

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولى، إلى تعزيز التمويل المستدام لمواجهة التغير المناخى.

جاء ذلك خلال مشاركة ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى على رأس وفد الدولة الرسمى فى فعاليات المنتدى رفيع المستوى لاستراتيجيات تمويل المناخ وتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة بموجب اتفاق باريس وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.

وطالب الزيودي -في كلمته خلال المنتدى التي بثتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس- المجتمع الدولي بدعم وتعزيز حركة الاستثمار والتمويل لتحقيق الاستدامة والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر لدفع جهود العمل من أجل المناخ وحماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليًا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحركًا فعالًا في دولة الإمارات على مستوى تعزيز الاستثمار والتمويل لمشاريع وتوجهات الاستدامة.