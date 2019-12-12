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الإجهاد اليومي المستمر قد يؤدى إلى "الإرهاق السكرى".. اعرف التفاصيل

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:00 م
الإجهاد اليومي المستمر قد يؤدى إلى "الإرهاق السكرى".. اعرف التفاصيل مرض السكر
كتب بيتر إبراهيم

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العيش مع مرض السكري خاصةً إذا كنت بحاجة إلى الأنسولين للبقاء على قيد الحياة مهمة لا تنتهي أبدًا، يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا تم ارتكاب أى خطأ.

وأظهرت دراسة جديدة إن هذا الإجهاد اليومي المستمر يمكن أن يؤدي إلى "الإرهاق السكري"، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”.

ومن المعروف أن مرضى السكري الذين يعانون من الإرهاق مرهقون عقلياً وجسديًا ، ويشعرون بأنهم منفصلون عن حالتهم ولديهم عدم مبالاة بحاجتهم إلى الرعاية الذاتية.

وقال الباحثون إن الإصابة بمرض السكري قد تستمر لساعات أو أيام، وأحيانًا أسابيع أو شهور أو حتى سنوات.

وأوضحت الدكتورة "فيليسيا هيل-بريجز"، الرئيسة السابقة للرعاية الصحية والتعليم لجمعية السكري الأمريكية، إن مرض السكري فريد من نوعه باعتباره مرضًا لأن الإدارة الذاتية تتطلب نشاطًا ثابتًا وطاقة عقلية وطاقة بدنية.

وقالت "هيل بريجز"،: "يجب أن تتناول الدواء وفحص نسبة السكر في الدم وتناول الطعام الصحي والتأكد من الحصول على نشاط بدني كاف والتأكد من موازنة كل هذه الأشياء".

وشبهت "بريجز" التعايش مع مرض السكري بالركض في سباق الماراثون: لافتة إلى إنه حتى أفضل الرياضيين تدريباً والأكثر نخبة ينهارون أحيانًا في نهاية سباق طويل.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا: "إنه أمر مرهق، ويجب حقًا أن تعتني بنفسك باستمرار وتقلق بشأن كل ما تأكله ، كل ما تفعله ، كل خطوة تقوم بها."

 


مرض السكر

اعراض مرض السكر

السكر

الارهاق السكرى

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